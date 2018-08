Kehl – Betrunkene Person in Gewahrsam genommen

Anzeige

Kehl (ots) – Die Angestellten einer Gaststätte in der Marktstraße riefen am Mittwochnachmittag die Beamten des Polizeireviers Kehl um Hilfe. Gegen 16 Uhr konnten die Ordnungshüter einen 52-jährigen Mann antreffen, der die Besucher des Gastronomiebetriebes belästigte und durch seinen alkoholisierten Zustand auffällig wurde. Die Polizisten erteilten dem 52-Jährigen einen Platzverweis, welchem er auch nachkam. Da er gegen 17:15 Uhr erneut in dem besagten Lokal auftauchte und offenkundig noch betrunkener war, musste er die nächsten Stunden in polizeilichem Gewahrsam verbringen. Eine Atemalkoholüberprüfung brachte einen Wert von über 2,5 Promille zu Tage.

/mg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4030314