Kehl – Bissig bei der Festnahme

Anzeige

Kehl (ots) – Nachdem eine Frau bei einem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen werden sollte, versuchte sie sich am Mittwochnachmittag dagegen durch Bisse zu wehren. Gegen 16:40 Uhr war die 56-Jährige dabei ertappt worden, als sie offenbar Kosmetikartikel in einem Drogeriemarkt in der Straßburger Straße entwendete und unter Zahlung anderer Artikel das Geschäft verlassen wollte. Da sie keinerlei Ausweisdokumente mit sich führte, sollte sie die Beamten zu deren Dienststelle begleiten. Dabei ergriff sie den Arm eines Beamten und versuchte diesen zu beißen. Dieser konnte den Angriff jedoch abwehren und blieb unverletzt. Neben einer Anzeige wegen des ursprünglichen Diebstahls, muss sich die Frau aus dem benachbarten Ausland nun auch einem Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte verantworten.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4500798 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4500798