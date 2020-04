Kehl, Bodersweier – Brand schnell gelöscht

Anzeige

Kehl Bodersweier (ots) – Die Brandursache eines Feuerausbruchs in den frühen Mittwochmorgenstunden in einem Nebengebäude in der Straße „Am Steingräbel“ ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl. Ein Anwohner hatte kurz vor 4:30 Uhr einen Knall wahrgenommen, auf einem benachbarten Grundstück das brennende Gebäude erblickt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Löscharbeiten der Wehrleute waren kurz vor 5 Uhr beendet. Der Sachschaden dürfte nach ersten Schätzungen im Bereich mehrerer Zehntausend Euro liegen. Personen wurden keine verletzt.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4580076 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4580076