Kehl, Bodersweier – Brennendes Mikrowellengerät

Kehl (ots) – Ohne größere Schäden verlief ein Brand am Dienstagabend in einer Firma in der Korker Straße. Aufmerksam Mitarbeiter hatten gegen 18:10 Uhr bemerkt, dass eine leere Mikrowelle in Betrieb war und daraufhin in Brand geriet. Das Personal selbst konnte das Feuer löschen, bevor es auf anderes übergreifen konnte. Da ein weiteres Mikrowellengerät ebenfalls leer in Betrieb war und ein technischer Defekt an den Geräten ausgeschlossen werden kann, haben die Beamten des Polizeireviers Kehl und der Kriminalpolizei Ermittlungen aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

/rs

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4115768