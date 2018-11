Kehl, Bodersweier – In Schule und Kinderkrippe eingedrungen

Anzeige

Kehl (ots) – Ein bislang unbekannter Einbrecher ist von Samstag auf Sonntag in die Grundschule sowie die Kinderkrippe im Mühlenweg eingedrungen. Möglicherweise hat sich der Eindringling über eine Zwischentür der Sporthalle, wo am Samstagabend eine Veranstaltung stattfand, in die Räumlichkeiten eingeschlichen. Während der Unbekannte in der Schule nur unverschlossene Räume betrat und durchsuchte, hat er die Eingangstür zur Kinderkrippe aufgehebelt. Ob etwas gestohlen wurde, müssen die weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Kehl zeigen. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen.

