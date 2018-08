Kehl-Bodersweier – Radfahrer gestürzt

Anzeige

Kehl (ots) – Ein 53-jähriger Radfahrer war am Dienstagabend in der Straße ‚Am Schützenhaus‘ unterwegs. Gegen 20:30 Uhr befuhr er die dortige Brücke, bemerkte hierbei einen dort befindlichen Pfosten vermutlich zu spät und kam beim Bremsvorgang zu Fall. Hierbei zog sich der Radler schwere Verletzungen zu. Zur medizinischen Versorgung wurde er in eine Klinik nach Kehl gebracht.

