Kehl, Bühl – „Blüten“ in Umlauf

Kehl (ots) – Gleich zwei Mal wurden zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen falsche Geldnoten aus dem Verkehr gezogen. Zunächst fiel am Sonntag ein falscher Zwanziger bei der Einzahlung in einer Bank auf. Ein Mitarbeiter einer Tankstelle wurde am heutigen frühen Morgen beim Kauf von Zigaretten stutzig, als er einen Zehneuroschein entgegennahm. Die Kripo hat nun Ermittlungen wegen Inverkehrbringens von Falschgeld aufgenommen. Wo die „Blüten“ ihren Ursprung haben, ist noch nicht abschließend geklärt.

