Kehl – Casino bestohlen

Kehl (ots) – Einem Dieb gelang es am Freitagmorgen in einem Casino in der Weststadt Geld zu entwenden. Hierbei nutzte offenbar die kurze Unaufmerksamkeit einer Angestellten aus und bereicherte sich um mehrere Hundert Euro. Der bislang unbekannte Täter flüchtete daraufhin mit dem Bargeld. Der Unbekannte wird als circa 30 Jahre alter, 1,80 Meter großer Südländer mit Dreitagebart beschrieben. Er trug laut Zeugen einen grauen Pullover, eine schwarze Wollmütze mit weißen Flecken und eine dunkle Jogginghose mit Chelsea-Emblem. /sp

