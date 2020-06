Kehl – Deutlich zu viel

Anzeige

Kehl (ots) – Unter anderem der Umstand, dass ein 39-Jähriger Autofahrer in der Nacht von Montag auf Dienstag offenbar deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte, führte dazu, dass nicht nur ihn, sondern auch seinen Mitfahrer und Halter des Fahrzeugs nun Anzeigen erwarten. Beamte der Bundespolizei kontrollierten die beiden Männer gegen 1:30 Uhr in der Straßburger Straße an der Grenze zu Frankreich. Ein erfolgter Atemalkoholtest brachte beim Lenker des Renault einen Wert von knapp 1,5 Promille zutage. Beamte des Polizeireviers Kehl begleiteten den Endreißiger, welcher außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, zur Blutentnahme. Seinen Mitfahrer, welcher mit über 2,5 Promille den Wert des Fahrers noch toppte, erwartet nun als Halter eine Anzeige wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis.

