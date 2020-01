Kehl – Drogen sichergestellt

Anzeige

Kehl (ots) – Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Kehl am Mittwochabend auf einem Spielplatz in der Straße „Am Mühlplatz“ wurde drei Jugendlichen zum Verhängnis. Im Zuge einer genaueren Überprüfung der 15- bis 17-Jährigen stellten die Ermittler bei einem kontrollierten 16-Jährigen eine beachtliche Menge von rund 45 Gramm Rauschgift sicher. Gegen das Trio wird nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der 16-Jährige sieht sich zudem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Drogenhandels in nicht geringer Menge konfrontiert. Die jungen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten überstellt.

