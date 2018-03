Kehl – Durch Fenster in Gaststätte eingestiegen

Kehl (ots) – Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Freitag über ein Fenster in ein Lokal „Am Sundheimer Fort“ eingebrochen. Der Fremde hatte hierzu gegen 2.45 Uhr eine Scheibe eingeworfen und sich so Zutritt zur Gaststätte verschafft. Mehrere Streifenbesatzungen des Polizeireviers Kehl und der Kriminalpolizei, die durch über eine Alarmauslösung auf den Plan gerufen wurden, umstellten zunächst das Gebäude, bevor es nach der äußeren Sicherung durchsucht wurde. Der Einbrecher war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon geflüchtet. Wie die Feststellungen im Innern der Taverne zeigten, machte sich der ungebetene Besucher an einem Geldspielautomaten zu schaffen. Ihm gelang es, die darin befindliche Münzgeldkassette herauszunehmen und mit der Beute zu verschwinden. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden ist noch nicht genau abschätzbar. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

