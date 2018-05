Kehl – Einbrecher überrascht

Kehl (ots) – Zwei noch unbekannten Einbrechern ist am Montagabend in letzter Sekunde die Flucht gelungen. Die beiden Männer wurden von einem Anwohner bei dessen Heimkehr im Wohnzimmer des Hauses im Schöneberger Weg überrascht. Nach einer darauffolgenden Flucht in Richtung der Hauptstraße und Sundheim gelang es dem diebischen Duo in einem angrenzenden Waldstück zu verschwinden. Eine umgehend eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifenbesatzungen der umliegenden Reviere, der Polizeidiensthundeführerstaffel und der Besatzung eines Polizeihubschraubers führte nicht zum Ergreifen der Verdächtigen. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

