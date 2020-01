Kehl – Einbrecher unterwegs

Anzeige

Kehl (ots) – In der Vogesenalle verschaffte sich bislang unbekannte Täterschaft zwischen Montag, 19:30 Uhr und Donnerstag, 20:30 Uhr, Zugang zu Wohnräumen im Erd- und Kellergeschoss. Ein Fenster in der Kellerwohnung wurde hierbei mittels eines Steines aufgebrochen und im Anschluss wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist bislang unklar. Der Schaden am Fenster beträgt circa 500 Euro.

Im Löhl versuchte ein Einbrecher in ein Haus einzubrechen. Hierbei brach er zunächst ein Gartentor auf und kletterte dann auf den Balkon. In der Folge löste er den Einbruchalarm aus was ihn zur sofortigen Flucht veranlasste. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Kehl unter der Rufnummer 07851 893-0 in Verbindung zu setzen.

