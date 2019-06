Kehl – Einbruch in Gaststätte – Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Gaststätte

Anzeige

Kehl – Einbruch in Gaststätte (ots) – In den frühen Freitagmorgenstunden sind unbekannte Einbrecher gewaltsam in eine Gaststätte in der Vogesenallee eingedrungen. Der Einbruch dürfte sich zwischen 3 Uhr und 5:20 Uhr ereignet haben. Nach dem Einschlagen einer Glastür gelangten der oder die Täter in das Lokal und brachen dort zwei Spielautomaten auf. Über die Höhe der Beute und der Schadenshöhe an der Tür liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Hinweise möglicher Zeugen unter der Telefonnummer: 07851 893-0.

/ag

