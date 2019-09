Kehl – Eine ganze Palette an Anzeigen

Anzeige

Kehl (ots) – Der Aufmerksamkeit eines Tankstellenmitarbeiters war es am frühen Mittwochmorgen zu verdanken, dass ein 22 Jahre alter mutmaßlicher Verkehrssünder dingfest gemacht werden konnte. Der Angestellte beobachtete den jungen Peugeot-Lenker dabei, wie er gegen 6.30 Uhr in der Straßburger Straße seinen Wagen betankte und hierbei immer wieder seine Münze über das Gesicht zog, als ob er dieses verdecken wollte. Der Zeuge sprach den 22-Jährigen daraufhin auf sein verdächtiges Benehmen an und alarmierte gleichzeitig die Beamten des Polizeireviers Kehl. Im Zuge einer darauffolgenden Kontrolle stellten die Ermittler fest, dass der Mann nicht nur versucht haben dürfte, einen Tankbetrug zu begehen. Bei ihm konnte darüber hinaus auch mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Des Weiteren hatte der 22-Jährige seine Kennzeichen abgeklebt und dürfte zuvor unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol am Steuer seines in Frankreich zugelassenen Wagens gesessen haben. Der Tatverdächtige sieht nun einer ganzen Palette an Strafanzeigen entgegen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781/21-1211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4386516