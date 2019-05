Kehl – Einkaufszentrum geräumt

Anzeige

Kehl (ots) – Wegen eines defekten Akkus eines Mobiltelefons, der beim Wechseln in der Hand eines Mitarbeiters verpuffte und diesen dabei leicht verletzte, musste heute Morgen gegen 10:05 Uhr das Einkaufszentrum in der Blumenstraße vorsorglich geräumt werden. Einsatzkräfte der Kehler Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen vor Ort waren, überprüften die Räumlichkeiten auf gefährliche Gase. Nachdem dies nicht der Fall war, konnte der Betrieb kurz vor 10:30 Uhr wieder regulär aufgenommen werden. Der Mitarbeiter wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht.

/rs

