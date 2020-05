Kehl – Ermittlungen laufen

Anzeige

Kehl (ots) – Bislang Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch im Raum Kehl ein Ehepaar in dessen privatem Wohnhaus heimgesucht und hierbei Bargeld und Schmuck geraubt. Das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Offenburg wurde kurz vor 1:30 Uhr über den Vorfall informiert. Der genaue Tatablauf ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen von Beamten der Kriminalpolizei. Nach den flüchtenden Eindringlingen wurden unter anderem mit einem Polizeihubschrauber gefahndet. Die Ermittlungen dauern an.

