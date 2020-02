Kehl – Ermittlungen nach Fahrzeugbrand

Anzeige

Kehl (ots) – Nachdem am Sonntagabend ein VW in der Rastatter Straße in Bodersweier gebrannt hat, ermitteln nun die Beamten des Polizeireviers Kehl die noch ungeklärte Brandursache. Gegen 22:40 Uhr wurde durch einen Zeugen der Vorfall gemeldet, woraufhin Feuerwehr und Polizei zu dem Parkplatz am Ortseingang eilten. Beim Eintreffen der Polizei stand das Auto bereits in Vollbrand. Die wenige Augenblicke später eintreffende Feuerwehr konnte das Feuer des gasbetriebenen VW Touareg schnell unter Kontrolle bringen. Der Anhänger und der darauf befindliche Mini-Bagger wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt und im Auftrag der Polizei durch einen Abschleppdienst abtransportiert.

