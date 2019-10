Kehl – Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, gibt es Zeugen?

Anzeige

Kehl (ots) – Die Beamten des Polizeireviers Kehl ermitteln nach einer Auseinandersetzung am Freitagabend im Bereich eines Autohofs in der Eugen-Ensslin-Straße wegen gefährlicher Körperverletzung und hoffen in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll dort ein 20-Jähriger gegen 22:30 Uhr von zwei noch unbekannten Männern um Zigaretten angebettelt worden sein. Hierbei soll sich ein Streit entwickelt haben, in deren Verlauf der Heranwachsende mit einem Messer verletzt worden sein soll. Der 20-Jährige musste sich zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus begeben, konnte dieses aber bereits wieder verlassen. Mögliche Zeugen, die einen Streit oder eine körperliche Attacke beobachtet haben, melden sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 893-0 bei den Ermittlern.

