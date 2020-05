Kehl – Fahrradfahrer fährt gegen stehenden Sattelzug

Anzeige

Kehl (ots) – Ein Fahrradfahrer war wohl am Montagmorgen kurz unaufmerksam und fuhr in der Folge auf einen Sattelzug am Fahrbahnrand auf. Der 45-Jährige war in der Weststraße unterwegs und übersah gegen 7 Uhr anscheinend den mit eingeschalteter Warnblinker am rechten Fahrbahnrand stehenden Sattelzug. Der Radfahrer zog sich durch den Zusammenstoß offenbar nur leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro. /bm

