Kehl – Fahrzeugbrand

Kehl (ots) – Ein mutmaßlich im Innenraum eines am Läger Parkplatz abgestellten Pkw ausgebrochener Brand führte am Montagabend gegen 20:20 Uhr zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz. Die Brandursache ist derzeit unklar. Beamte der Kriminaltechnik nehmen den Renault im Verlauf des heutigen Dienstagmorgens genauer unter die Lupe. Menschen kamen nicht zu schaden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ag

