Kehl – Fehlalarm an der Hochschule

Kehl (ots) – Mehrere geöffnete Fenster einer Bildungseinrichtung in der Kinzigallee sorgten in der Nacht auf Dienstag für Aufregung. Ein 20-Jähriger sichtete gegen 1 Uhr zwei offenstehende Fenster am Schulgebäude. In den entsprechenden Räumen war das Licht eingeschaltet. Bei Überprüfung durch die Polizeibeamten konnten noch weitere geöffnete und gekippte Fenster festgestellt werden. Da ein Einbruch nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde das gesamte Gebäude durchsucht. Hinweise zu einem unbefugten Eindringen ergaben sich jedoch nicht.

