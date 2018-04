Kehl – Feuer nach Geburtstagsfeier

Kehl (ots) – Aufgrund eines Feuers auf einem Gartengrundstück „Am Plauelbach“ musste am Sonntagnachmittag die Feuerwehr anrücken. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Stapel Paletten und ein Wassertank in Brand geraten waren. Offenbar hatten zwei junge Männer ihren 22. Geburtstag dort gefeiert und im Rahmen der Festlichkeiten ein Lagerfeuer entzündet. Einer der Heranwachsenden versicherte jedoch, dass die Feuerstelle am Ende der Party gelöscht wurde. Wie es dennoch dazu kam, dass die baulich von der Feuerstelle getrennten Paletten Feuer fingen ist derzeit noch unklar.

