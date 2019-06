Kehl – Gasalarm im Freibad

Anzeige

Kehl (ots) – In einem Kehler Freibad kam es im Betriebsraum am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr zu einer Alarmauslösung wegen mutmaßlich zu hohen Chlorgaswerten in der Luft. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Kehl teilte der Bademeister mit, dass bereits alle Gäste das Bad verlassen hätten und somit keine unmittelbare Gefahr für Menschen mehr bestehe. Die Feuerwehr Kehl schaltete die Chlorgasanlage aus. Ein Techniker wird nunmehr der Ursache der Chlorgasgrenzwertüberschreitung im Betriebsraum auf den Grund gehen müssen. /ag

