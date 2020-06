Kehl – Gefährliche Verfolgungsfahrt endet mit vorläufiger Festnahme

Anzeige

Kehl (ots) – Eine Verfolgungsfahrt endete am frühen Montag mit einer Kollision und für einen 21-Jährigen mit dessen vorläufiger Festnahme. Der Renault-Fahrer sollte gegen 3:40 Uhr nach einem Zeugenhinweis von Beamten der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen werden. Mit teilweise bis zu 100 Stundenkilometern und der Missachtung einer roten Ampel versuchte sich der junge Mann einer behördlichen Überprüfung zu entziehen. An der Einmündung der Werderstraße in die Friedhofstraße fand die Flucht dann aber ihr Ende. Der 21-Jährige touchierte einen dort geparkten VW und verursachte hierbei einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Bei der anschließenden vorläufigen Festnahme des Mannes leistete dieser Widerstand, wodurch ein Polizeibeamter leicht verletzte wurde. In der Mittelkonsole des Renaults lag griffbereit ein Elektroschocker. Der verbotene Gegenstand wurde von den Polizisten sichergestellt. Aufgrund weitere Beschädigungen am Renault besteht der Verdacht, dass der aus dem benachbarten Ausland stammende Verdächtige mit weiteren Fahrzeugen oder Hindernissen zusammengestoßen sein könnte. Ferner dürfte er während der gefährlichen Fahrt unter Drogeneinfluss gestanden haben. Eine erhobene Blutprobe wird hierüber Aufschluss geben. Der Führerschein des 21-Jährigen wurde jedenfalls von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg beschlagnahmt. Wer Hinweise zu weiteren Kollisionen geben kann, an denen der Renault-Lenker möglicherweise beteiligt gewesen sein könnte, setzt sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 mit den Ermittlern in Verbindung.

