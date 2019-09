Kehl – Geflüchtet

Anzeige

Kehl (ots) – Die Polizei in Kehl sucht nach einem Unfallverursacher, der am Donnerstag im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 16.45 Uhr einen geparkten Opel beschädigt hat. Der graue Opel Astra stand in der verlängerten Großherzog-Friedrich-Straße verkehrsgerecht geparkt am Straßenrand und wurde entweder beim Ein-/Ausparken oder bei der Vorbeifahrt vorne links am Kotflügel und an der Frontschürze beschädigt. Die gesicherten Farbantragungen deuten auf einen dunkelblauen Wagen als Verursacherfahrzeug hin. Für die Regulierung des Schadens werden etwa 3.000 Euro erforderlich sein. Zeugenhinweise bitte an das Polizeirevier Kehl unter der Telefonnummer, 07851 893-0.

