Kehl – Geringer Schaden

Kehl (ots) – Eine Rauchentwicklung in der Wohnung eines Anwesens in der Richard-Wagner-Straße rief im Verlauf des Samstagnachmittags Einsatzkräfte der Feuerwehr Kehl sowie des örtlichen Polizeireviers auf den Plan. Eine Kerze hatte gegen 17.30 Uhr Dekorationsartikel entzündet, was einen kleinen Brand zur Folge hatte. Die Wehrleute löschten das Feuer zügig ab, sodass es lediglich zu einem Schaden von wenigen Hundert Euro gekommen war. Verletzt wurde niemand.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3942347