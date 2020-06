Kehl – Gestohlener Roller in Flammen aufgegangen, Zeugen gesucht

Anzeige

Kehl (ots) – Ein in Vollbrand stehender Roller hat am Freitagabend (19. Juni) in der Hornisgrindestraße zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz geführt. Wie das Zweirad in Brand geriet ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nachdem die Kehler Wehrleute das gegen 22 Uhr in Flammen aufgehende Gefährt ablöschen konnten, zeigte sich bei einer Überprüfung des Versicherungskennzeichens, dass der ehemals schwarze Piaggio-Roller eine gute Woche zuvor aus einer Tiefgarage in der Berliner Straße entwendet worden war. Wer in Verbindung mit dem Diebstahl in der Nacht vom 16. auf den 17. Juni oder im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand verdächtige Personen beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07851 893-0 an die Beamten des Polizeireviers Kehl.

