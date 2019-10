Kehl – Glasscheibe demoliert, Hinweise erbeten

Anzeige

Kehl (ots) – Was genau Unbekannte dazu veranlasste, am Dienstagnachmittag die Scheibe eines Warthäuschens der Tramhaltestelle in der Großherzog-Friedrich-Straße in ein Splitterfeld zu verwandeln, ist noch unklar. Möglicherweise stehen zwei bis drei Jugendliche mit der mutwilligen Zerstörung der etwa ein Meter auf zwei Meter großen Scheibe in Verbindung. Ein Zeuge hatte gegen 14:30 Uhr ein paar Jungs von der Haltestelle wegrennen sehen. Mitarbeiter des Bauhofs beseitigten den Scherbenhaufen. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 07851 983-0 bei den Ermittlern des Polizeireviers Kehl.

