Kehl – Glimpflicher Ausgang nach Brandstiftung

Kehl (ots) – Eine Brandstiftung im Eingangsbereich eines Schulgebäudes in der Haydnstraße rief im Verlauf des späten Montagabends nicht nur die Wehrleute aus Kehl auf den Plan, sondern auch die Beamten des örtlichen Polizeireviers. Laut Zeugen sollen mehrere Unbekannte kurz nach 23 Uhr einige Gegenstände übereinander gestapelt und diese anschließend unweit einer hölzernen Treppe entzündet haben. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude verhindern, sodass es glücklicherweise zu keinem größeren Schaden kam. Im Zuge einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung konnten in der Rustfeldstraße vier junge Männer einer Kontrolle unterzogen werden. Ob die 17- bis 20-Jährigen mit der Brandstiftung in Verbindung stehen, wird derzeit geprüft.

