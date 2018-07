Kehl – Glück im Unglück

Kehl (ots) – Ein Auffahrunfall ist für einen Motorradfahrer am Mittwochmittag auf der Kreisstraße zwischen Auenheim und der L 75 glimpflich verlaufen. Der Biker war mit seiner Maschine vermutlich aufgrund eines Schaltfehlers plötzlich an der Einmündung zur Landstraße stehen geblieben, weshalb ihm ein nachfolgender 47-Jähriger mit seinem Lastwagen auffuhr. Durch die Kollision wurde der 24 Jahre alte Zweiradfahrer rund 20 Meter mitgeschleift, wodurch er sich glücklicherweise nur leichte Blessuren zuzog. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, dürfte jedoch in die Tausende gehen. Durch den Zusammenstoß wurde der Tank des Lastwagens aufgerissen, wodurch mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn liefen.

