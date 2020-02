Kehl, Goldscheuer – Eingebrochen

Anzeige

Kehl (ots) – Unbekannte sind in Zeitraum zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag in ein Sportheim in der Kittersburger Straße eingestiegen. Indem die ungebetenen Besucher eine Terrassentür gewaltsam aufhebelten, gelangten sie in das Innere und erbeuteten hier einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend suchten sie das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4510697 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4510697