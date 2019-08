Kehl, Goldscheuer – In den Gegenverkehr geraten

Anzeige

Kehl, Goldscheuer (ots) – Nach einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochmorgen schwebt ein 70-jähriger Motorradfahrer in Lebensgefahr. Der Zweirad-Lenker war kurz vor 8 Uhr auf der L75 zwischen dem Kreisverkehr zur L 98 und Goldscheuer unterwegs, als der entgegenkommende Lenker eines Volkswagen, ersten Erkenntnissen zufolge, in den Gegenverkehr geriet und sowohl mit dem Motorradfahrer, als auch mit einem 26-jährigen Renault-Lenker kollidierte. Während der Fahrer des Renault ohne Blessuren davonkam, musste der Yamaha-Fahrer schwerstverletzt in das Krankenhaus nach Offenburg gebracht werden. Der 20-jährige Lenker des VW wurde ebenfalls zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Ob dieser zum Unfallzeitpunkt möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen stand, müssen die Ergebnisse der erhobenen Blutprobe zeigen. Zusammen mit einem hinzugezogenen Sachverständigen versuchen die Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg das Unfallgeschehens zu rekonstruieren. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge, ist die Fahrbahn aktuell noch gesperrt.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4353919