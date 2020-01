Kehl-Goldscheuer – In zwei Garagen eingebrochen, Hinweise erbeten

Anzeige

Kehl-Goldscheuer (ots) – In die Garagen zweier benachbarter Häuser brach am Dienstagmittag ein Unbekannter ein und entwendete daraus mehrere Fahrräder. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der Langfinger zwischen 8 Uhr und 15 Uhr gewaltsam in die beiden Garagen in der Straße „Im Mättel“ und entwendete daraus mehrere Fahrräder sowie einen Akkuschrauber. Der dadurch entstandene Diebstahls- und Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im oberen vierstelligen Bereich. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, ihre verdächtigen Wahrnehmungen unter der Telefonnummer 07851 893-0 mitzuteilen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4492578 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4492578