Kehl, Goldscheuer -Nach Unfallflucht aus dem Staub gemacht, Zeugen gesucht

Anzeige

Kehl (ots) – Nach einer Unfallflucht am heutigen Freitagmorgen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Römerstraße, sind die Beamten des Polizeireviers Kehl nun auf der Suche nach dem Verursacher und möglichen Zeugen. Bei der Rückkehr von seinen Einkäufen musste der Fahrer eines grauen Skoda Kodiaq gegen 8:50 Uhr feststellen, dass ein unbekannter Autofahrer seinen Wagen auf der rechten Seite beschädigt hatte. Zu diesem Zeitpunkt verließ ein grüner Peugeot Kleinwagen mit französischer Zulassung das Areal, der offenbar das identischen Farbbild aufwies, wie die grünen Lackspuren an dem beschädigten Skoda. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können oder den Unfall selbst beobachtet haben, wenden sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 an die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Kehl.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4629082 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4629082