Kehl, Goldscheuer – Von Leiter gefallen

Kehl, Goldscheuer (ots) – Ein 23 Jahre alter Mann hat sich am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall in der Wilhelm-Leonhard-Straße schwere Verletzungen zugezogen. Bei Montagearbeiten auf einem Flachdachvorbau stand der Arbeiter auf einer Ausziehleiter. Vermutlich war die Leiter nicht gegen Wegrutschen gesichert, so dass der 23-Jährige gegen 14:40 Uhr das Gleichgewicht verlor und ohne Fremdverschulden von der dritten Sprosse zu Boden fiel. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Verletzten in ein örtliches Krankenhaus.

