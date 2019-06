Kehler Freibad: Großer Andrang sorgt für Polizeieinsatz

Anzeige

Rund 300 Jugendliche sorgten im Verlauf des heutigen Mittags vor einem Kehler Freibad für einen größeren Polizeieinsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es vor dem Kassenbereich zu einem größeren Rückstau und in der Folge zu entsprechendem Gedränge gekommen sein.

Der Sicherheitsdienst des Freibades hatte gegen 14.30 Uhr keinen weiteren Einlass genehmigt, da die Anlage an ihre Kapazitätsgrenzen gelangt war. Vermutlich in Folge des Andrangs und in Verbindung mit der Hitze mussten einige Personen eine medizinische Versorgung in Anspruch nehmen.

Keine Hinweise auf Ausschreitungen

Mehrere Rettungswagen waren vor Ort. Die Beamten des Polizeireviers Kehl und die Bundespolizei konnten die Lage beruhigen. Hinweise auf etwaige Ausschreitungen oder Streitigkeiten zwischen den Jugendlichen liegen derzeit keine vor.

Bad geschlossen

Verantwortliche der Stadt Kehl ordneten die Schließung und Räumung des Freibades an, um weitere Störungen zu verhindern. Die eingesetzten Polizeikräfte sorgten für einen geordneten Abfluss des Menschenandrangs. ots/BNN