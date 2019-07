Kehl – Gut reagiert, aber dennoch gestürzt

Anzeige

Kehl (ots) – Ein 57 Jahre alter Rollerfahrer musste nach einem Unfall am Montagmittag in der Max-Planck-Straße mit einem Rettungswagen und leichten Blessuren in das Ortenau Klinikum Kehl gebracht werden. Der 57-Jährige wollte nach bisherigen Feststellungen kurz nach 13 Uhr einen Land Rover überholen, dessen 21 Jahre alter Fahrer seine Geschwindigkeit verringert hatte und an den rechten Straßenrand heranfuhr. Just in dem Moment, als der Lenker der Vespa zum Überholmanöver ansetzte, fuhr der Autofahrer wieder an und zwang den 57-Jährigen zu einer Gefahrenbremsung. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Zu einer Kollision zwischen dem Roller und dem Land Rover kam es nicht. Der Sachschaden an der Vespa dürfte im Bereich einiger Hundert Euro liegen. /wo

