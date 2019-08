Kehl – Heranwachsender handelt sich mehrere Strafanzeigen ein

Anzeige

Kehl (ots) – Mit Anzeigen wegen Sachbeschädigung, Beleidigung, Körperverletzung und dem versuchten tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte muss sich seit Sonntagabend ein 20 Jahre alter Mann aus Kehl auseinandersetzen. Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei von Zeugen informiert, dass der Mann in der Berliner Straße an zwei geparkten Fahrzeugen die Außenspiegel abgetreten habe. Wenige Minuten später traf eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Kehl den Verdächtigen auf einer Wiese in der Vogesenstraße an, als er dort über einem Jugendlichen kniete und diesen schlug. Die Beamten mussten beim sofortigen Eingreifen Pfefferspray einsetzen und konnten den Aggressor vorläufig festnehmen. Während der Jugendliche im Krankenhaus medizinische Versorgung erhielt, wurde der mit über zwei Promille alkoholisierte 20-Jährige zum Polizeirevier gebracht, wo er versuchte die Beamten tätlich anzugreifen. Selbst hinzugerufene Angehörige konnten den jungen Mann nicht beruhigen, der im weiteren Verlauf einen Computerbildschirm in den Diensträumen zerstörte. Bis zum Montagmorgen musste der Heranwachsende in Gewahrsam genommen werden, um weitere Störungen zu verhindern. Ihn erwarten nun Kostenrechnungen und Strafanzeigen.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4341256