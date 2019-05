Kehl – Hilferufe im Hafengebiet

Anzeige

Kehl (ots) – Am Freitagabend, gegen 18:10 Uhr, wurde von einer Frau über Polizeinotruf mitgeteilt, dass sie im Hafengebiet des Rheins in Kehl Hilferufe gehört habe. Die Örtlichkeit wurde mit einem Großaufgebot von Rettungskräften abgesucht. Unter anderem war ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die intensive Suche führte zu keinem Ergebnis – es konnte niemand in einer Notlage aufgefunden werden.

/FDR

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4285781