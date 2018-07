Kehl – Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Kehl (ots) – Die ´Begegnung´ zwischen einem Mercedes und einem Peugeot in der Graudenzer Straße am Montagnachmittag dürfte Instandsetzungskosten in Höhe von insgesamt etwa 20.000 Euro nach sich ziehen. Die 33 Jahre alte Fahrerin des Peugeot hatte den Mercedes des 53-Jährigen nach Überqueren der Kinzigbrücke übersehen. Verletzt wurde niemand.

/pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4016370