Kehl – In Angst und Schrecken versetzt

Kehl (ots) – Ein zu Fuß an einem Haus in der Schulstraße vorbeigehender Mann alarmierten am Dienstagabend Beamte des Polizeireviers Kehl und berichtete von einer dort gegen 21:40 Uhr vermutlich aus Angst schreienden Frau. Die hinzugerufenen Beamten konnten den Auslöser der angst-verursachenden Schreie im Gespräch mit der Dame schnell ausfindig machen. Eine in der Wohnung befindliche Spinne versetzte die Anwohnerin derart in Panik, dass sich ein `Angstschrei` nicht vermeiden ließ. /ma

