Kehl – In Geschäft eingebrochen

Kehl (ots) – Einen ungebetenen Besuch stattete ein Langfinger in der Nacht von Montag auf Dienstag einem Geschäft in der Hauptstraße ab. Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, war der Unbekannte in den Nachtstunden vermutlich über eine Hintertür zur Schulstraße in die Geschäftsräume eingedrungen und hatte im Personalbereich nach Lohnenswertem gesucht. Nach der Arbeit von Kriminaltechnikern haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4284126