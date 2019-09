Kehl – In Schlangenlinien unterwegs

Anzeige

Kehl (ots) – Die deutlichen `Schlangenlinien` eines Autofahrers haben am Mittwochfrüh in der Straßburger Straße zur Kontrolle des Fahrzeugführers geführt. Der 49-Jährige befuhr gegen 03.20 Uhr die B28 in Richtung Appenweier, als er auf Höhe einer Tankstelle durch Beamte des Polizeireviers Kehl gestoppt werden konnte. Bei der Überprüfung des Fahrers konnte eine Alkoholisierung von rund zwei Promille festgestellt werden. Nach Auswertung der erhobenen Blutprobe erwarten den Peugeot-Fahrer eine Strafanzeige und Post von der Führerscheinstelle. Das Fahrzeug wurde an dem nüchternen Beifahrer überlassen. /ph

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4378237