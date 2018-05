Kehl – In Schule eingestiegen

Kehl (ots) – Durch das Beschädigen eines Fensters verschafften sich Unbekannte am Sonntag zwischen 10 Uhr und 23 Uhr Zugang zu einem Schulgebäude in der Karlstraße. In den Räumlichkeiten angelangt, zeigten die Langfinger Interesse an einem Snackautomaten. Doch nicht die feinen Speisen, sondern die darin befindliche Geldkassette war das Objekt der Begierde. Der entstandene Sach- und Diebstahlsschaden kann noch nicht abgeschätzt werden. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen.

