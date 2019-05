Kehl – Kind nach Unfall leicht verletzt

Anzeige

Kehl (ots) – Ein 12-jähriges Kind hat sich am Donnerstagnachmittag nach einem Zusammenstoß mit dem Auto einer 57-Jährigen leichte Verletzungen zugezogen und musste zur Behandlung der erlittenen Blessuren mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Mädchen war gegen 15.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Vogesenallee in Richtung Wasserturm unterwegs und wollte die Berliner Straße queren. Hierbei missachtete die aus der Berliner Straße nach rechts in die Vogesenallee abbiegende VW-Lenkerin die Vorfahrt des Kindes. Das Mädchen hätte allerdings auch den vorhandenen Radweg auf der anderen Straßenseite benutzen sollen. Der Sachschaden an Auto und Kinderfahrrad beziffert sich auf wenige Hundert Euro.

