Kehl, Kittersburg – Verpuffung an Heizung

Kehl, Kittersburg (ots) – Eine Verpuffung an einer Heizungsanlage hat am Mittwochabend zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Brandeckstraße geführt. Eine Hausbewohnerin wandte sich gegen 21:45 Uhr infolge einer Rauchentwicklung an die Rettungskräfte. Wie die Wehrleute aus Kehl feststellen konnten, wurde durch die Verpuffung ein Ofenrohr aus der Halterung gerissen. Ein offenes Feuer musste nicht bekämpft werden. Die Bewohnerin wurde vorsorglich durch eine Besatzung des Rettungsdienstes behandelt, dürfte jedoch nach aktuellen Erkenntnissen keine Verletzungen davongetragen haben. Die Heizung wurde stillgelegt und das Haus durchlüftet.

