Kehl – Klar zum Entern

Kehl (ots) – Weil ein Matrose eines in Kehl vertäuten Passagierschiffes in den frühen Mittwochmorgenstunden Fahrgäste anpöbelte, mussten Beamten des Polizeireviers Kehl an Deck. Zuvor war bereits der Erste Offizier des Ausflugsdampfers eingeschritten und hatte den 24-jährigen Seemann beruhigen wollen. Da dieser sich darauf nicht einließ, wurde er festgehalten und die Polizei an Bord gerufen. Hiernach wurde der mit knapp eineinhalb Promille alkoholisierten Matrose vom Kapitän und den Ordnungshütern von Bord verwiesen, worauf er eine Nacht am Festland verbringen musste. Das Kielholen oder ein Gang über die Planke blieben somit aus. Zu Straftaten kam es indes nicht.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4115776