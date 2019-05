Kehl – Kontrolle entzogen

Anzeige

Kehl (ots) – Der noch unbekannte Fahrer eines in Frankreich zugelassenen Renault hat sich am frühen Sonntagmorgen aus noch ungeklärter Ursache Kontrollen durch Beamte des Polizeireviers Kehl und der Bundespolizei entzogen. Kurz vor 5 Uhr missachtete er zunächst die Haltezeichen der Kehler Ermittler. Wenig später fuhr der Flüchtende mit hoher Geschwindigkeit auf die Straßensperre der Bundespolizei im Bereich des Bahnhofplatzes zu und umfuhr diese mit hohem Risiko. In diesem Zusammenhang hat ein Bundesbeamter nach ersten Erkenntnissen einen Schuss abgegeben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde hierbei niemand verletzt. Gegen den unbekannten Autofahrer wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.

