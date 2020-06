Kehl, Kork – Anrufserie falscher Polizeibeamter reißt nicht ab – Senior um fünfstelligen Bargeldbetrag betrogen

Anzeige

Ursprungsmeldung vom 02.06.2020, 15:43 Uhr< p>

POL-OG: Kehl – Anrufserie falscher Polizeibeamter reißt nicht ab< p>

Kehl“>Kehl, Kork (ots) – Wie den Beamten der Kriminalinspektion 3 erst Anfang der Woche bekannt wurde, hat sich nun doch ein Senior von den Telefonbetrügern im Zuge der Anrufserie von falschen Polizeibeamten überrumpeln und täuschen lassen. Der falsche Polizist gab sich am Telefon als „Kriminalkommissar Schneider“ aus. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zwischen dem 12. Mai und dem 20. Mai zu zwei nächtlichen Geldübergaben, bei denen der über 80-Jährige einem fremden Mann Bargeld im oberen fünfstelligen Bereich ausgehändigte. Der Abholer wurde wie folgt beschrieben: Circa 180 Zentimeter groß, robuste Figur, dunkle kurze Haare, kurzer Bart an den Wangen, bekleidet mit dunkler Jacke und Jeans, trug eine Schutzmaske. Die Ermittlungen der Kriminalbeamten dauern an.< p>

Kehl (ots) – Aktuell treiben falsche Polizeibeamte im Raum Kehl hartnäckig ihr Unwesen. Seit Freitag vor einer Woche (22. Mai) gaukeln die Betrüger in einer Vielzahl von Anrufen ihren auserwählten Gesprächspartnern am anderen Ende der Telefonleitung vor, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen und nun das Vermögen und die Wertsachen der Angerufenen in Gefahr seien. Alle Adressaten der kriminellen Machenschaften reagierten allerdings vorbildlich und erkannten, dass in diesem Schwindel kein Funken Wahrheit enthalten ist. Infolge der aktuellen Anrufserie ist der Polizei bislang kein Fall bekannt, bei dem ein Vermögensschaden eingetreten ist. Trotzdem bittet die Polizei nachfolgende Hinweise zu beherzigen:

– Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint – Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse – Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen – Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Vertrauten über den Anruf – Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion

